Superguidatv.it - Pensa in Grande, al via la sesta edizione: quando in tv e realtà imprenditoriali raccontate

Torna “in” con unaricca di storie che mostrano le grandiche hanno lasciato il segno nel nostro Paese. Scopriamo insieme daandrà in onda e chi saranno i protagonisti di puntata.in, dal 1 dicembre torna a raccontare le storie di imprenditori italianiCredere nei propri sogni e fare di tutto per realizzarli. È questo quello che racconta “in”, progetto editoriale televisivo di Videonews, che in questamostrerà le storie di alcuni importanti imprenditori italiani. Il programma andrà in onda con la prima puntata domenica 1 dicembre 2024 alle 14.30, su Retequattro.In totale saranno tre gli appuntamenti e in ogni puntata verrà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia di grandidel nostro paese.