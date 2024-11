Lanazione.it - Paziente deceduto, organi donati

Unricoverato eall’ospedale di Foligno (foto) ha salvato la vita di altri pazienti grazie al trapianto degli. Le operazioni di espianto sono terminate le prime ore di giovedì mattina e sono state intraprese da parte delle equipe chirurgiche dell’ospedale San Martino di Genova e dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Il prelievo di(fegato e reni) è stato effettuato su unche era ricoverato in rianimazione dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno per emorragia cerebrale ed al termine della procedura di accertamento morte cerebrale. Il direttore generale dell’ Usl Umbria 2, Piero Carsili, e il direttore sanitario Nando Scarpelli "desiderano ringraziare i familiari delper l’assenso alla donazione die tessuti, per la sensibilità dimostrata e per il nobile gesto che offrirà nuove prospettive di vita a tre persone".