Pago chi è l’ex moglie prima di Serena Enardu

Nel 2003ha sposato la showgirl Miriana Trevisan da cui si è separato nel 2006; i due sono tornati insieme nel 2008, per poi separarsi definitivamente nel 2013. Dall’unione con la Trevisan è nato un figlio. È legato sentimentalmente a, ex tronista di Uomini e donneChi è, pseudonimo di Pacifico Settembre, è un cantante nato il 30 agosto 1971. Il cantantautore italiano, 50 anni già compiuti, è originario di Quartu Sant’Elena e ha raggiunto il successo musicale intorno agli anni 2000 e già da quando aveva 18 anni ha creduto in questo suo progetto. Trasferitosi a Milano fin dalla maggiore età, infatti, inizia una carriera dapda solista, ma poi entra nella cover band Super Up con la quale porta a segno 200 date all’anno. Dopo questa esperienza si dedica alla carriera da solita: nel 2005 pubblica il singolo Parlo di te e partecipa al Festivalbar.