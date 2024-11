Mistermovie.it - Mister Movie | Barry Keoghan sarà Ringo Starr nel film biografico sui Beatles

L'universo cinematografico si prepara ad accogliere un ambizioso progetto dedicato alla leggendaria band dei, con, l'attore irlandese noto per Saltburn, che interpreterà Sir. Secondo le ultime indiscrezioni, il batterista stesso, oggi 84enne, avrebbe confermato il coinvolgimento dell'attore in questa straordinaria serie dibiografici.nei panni di: Quattroper Raccontare iDurante un'intervista con Entertainment Tonight,ha commentato con entusiasmo la scelta di: "Penso che sia fantastico", ha detto, aggiungendo con il suo tipico umorismo che l'attore si sta preparando con lezioni di batteria, ma "spero non troppe".era già stato accostato al ruolo a febbraio, e ora sembra che il regista premio Oscar Sam Mendes, noto per Skyfall e 1917, abbia ufficializzato la sua partecipazione.