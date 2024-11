Lanazione.it - Massaggi e prestazioni sessuali, chiuso un beauty center

Arezzo, 30 novembre 2024 – Il Personale della Polizia di Stato di Arezzo ha portato a termine una complessa, minuziosa ed articolata attività di indagine finalizzata alla repressione dei reati legati allo sfruttamento ed al favoreggiamento della prostituzione di cittadine di nazionalità cinese, per il tramite di una apertura, nel territorio comunale, di un ‘centro’, ben curato, organizzato e strutturato, in apparenza, come un qualsiasi centro benessere, ma che in realtà offriva alla clientela variee servizi di natura sessuale. La meticolosa e continuativa attività info-investigativa degli operatori di Polizia, è sostanzialmente consistita in: v capillari controlli delle utenze utilizzate per pubblicizzare, tramite internet, le attivitàesplicite; v frequenti verifiche volte all’identificazione dei soggetti titolari della ditta dedita all’associazione, coinvolti nei traffici illeciti legati al; v ripetuti appostamenti nelle zone adiacenti al locale commerciale, per identificare la cerchia di clientela assidua frequentatrice del locus.