Iltempo.it - Lite furiosa con i vicini e spunta il coltello: denunciato lo chef tv Rugiati

in strada per il troppo rumore a Milano, scatta la denuncia per Simonee famoso personaggio tv. Secondo quanto riporta Il Giorno, il 43enne sarebbe stato trovato in stato di alterazione mentre impugnava unda cucina e sfidava a distanza alcune persone. Alla base dellaci sarebbero dei contrasti con alcuniper i rumori provenienti dal suo locale., viene riportato, è statocon l'accusa di porto d'armi o detenzione di oggetti atti a offendere. I fatti giovedì sera, verso le 23. Losarebbe uscito dal locale gridando: "Scendete, scendete tutti", all'indirizzo dei residenti del palazzo accanto al suo locale. Alcuniaffermano cheimpugnasse unda cucina, scena che ha spaventato uno dei residenti che ha chiamato il 112.