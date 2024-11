Tvzap.it - “L’Eredità”, il campione Christian finisce al Tg1: il caso clamoroso

News tv. “”, ilal Tg1: il– Ieri è andata in onda una nuova puntata de, il game-show fatto da parole e ghigliottine. Un programmadi ascolti, che si conferma una grande risorsa per Rai 1. La puntata, in onda venerdì 29 novembre, è stata piena di sorprese, colpi di scena e situazioni ad alta tensione. Protagonisti del Triello sono stati, il fortissimoin carica, e i due nuovi sfidanti, Giuseppe e Martina. Quest’ultima è riuscita a raggiungere la Ghigliottina, portandosi dietro un montepremi di 185mila euro. ( dopo le foto)Leggi anche: Arisa, esplode la bufera sulla cantante a “The Voice Kids”Leggi anche: “The Voice Kids”, si girano tutti per Linda: ecco dove l’abbiamo già vista“”, ilal Tg1: ilDopo una sfida avvincente trae Stefano, ilha avuto accesso al Triello insieme a Giuseppe e Martina, entrambi in grande forma.