Biccy.it - Le nuove facce di Christina Aguilera e Lindsay Lohan sono diventate virali: si chiama undetectable lifting

tornate in un batter d’occhio a dimostrare vent’anni. E no, non è intelligenza artificiale. Famose da quando erano due adolescenti, la cantante e l’attrice nel corso degli anninaturalmente invecchiate restando sempre delle donne bellissime, ma negli ultimi mesi qualcosa nei loro volti è cambiato e non si tratta di filler, ma di, una nuova magia della chirurgia estetica che tira la pelle senza lasciare segni.Su TikTok e YouTube spopolano i video dei loro “prima e dopo” e a Vanity Fair il chirurgo Marco Bartolucci ha spiegato che questo trattamento è semplicemente un “” rinominato “”, ovvero non rilevabile. Le loro, infatti, appaiono naturali e se le avessimo conosciute così nel 2024 non avremmo mai potuto immaginare che dietro c’era la mano esperta di un chirurgo.