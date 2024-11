Sport.quotidiano.net - Lautaro, Viola di rabbia. Al Franchi per reagire

E due. Dopo il Pallone d’Oro, il Best Fifa Men’s Player. Settimo per France Football, addirittura fuori dai candidati per l’organo internazionale del calcio. Delusioni, perMartinez, che nell’anno in cui ha conquistato scudetto e Copa America, in entrambi i casi con il titolo di capocannoniere, si aspettava maggiore riconoscimento. "È sorprendente e deludente - commenta Beppe Marotta all’Ansa - cheMartinez non sia stato considerato tra i candidati dopo una stagione eccezionale.merita più rispetto e un riconoscimento maggiore. Questa esclusione sembra ignorare non solo i numeri e i successi, ma anche l’impatto che ha avuto nelle partite decisive. È un segnale negativo, dovrebbero essere premiati i giocatori che si distinguono in modo così importante. Speriamo che in futuro venga dato il giusto riconoscimento a chi, come, continua a brillare sul campo".