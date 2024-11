Iltempo.it - Landini l'incendiario: uova, fuoco e vernice rossa nelle piazze contro il governo

Le scene che più rappresentano questo venerdì di sciopero generale sono a Torino, dove in un corteo connesso alla mobilitazione, cui partecipavano attivisti ProPal, vengono date alle fiamme immagini raffiguranti Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Guido Crosetto e il Ceo di Leonardo, Roberto Cingolani. Vengono lanciate anchefumogenile forze dell'Ordine. È l'ennesima eruzione di odio, in una lunga successione diche ne ha vista una gran quantità. Di fronte a tutto ciò e agli immancabili rischi connessi, non può che maturare una riflessione sul senso delle parole del Segretario Cgil Maurizio, che da settimane invoca la «rivolta sociale», pur dandone, quando viene sottolineata la gravità di quest'espressione, una spiegazione quasi metaforica. Rivolta sociale, argomenta lui, significa interessarsi ai problemi dei più deboli, dei lavoratori poveri o di chi il lavoro non ne ha.