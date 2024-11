Ilrestodelcarlino.it - La regina delle Marche. Senigallia al top punta al milione di presenze: "Ecco i segreti del boom"

e la sua spiaggia di vellutoaldi: secondo le proiezioni della Regioneil movimento turistico registrato negli esercizi ricettivi della regione per il periodo giugno/settembre 2024 è di 737mila e 331. Un dato che elegge la Spiaggia di velluto a, battendo anche Pesaro, Capitale della Cultura 2024. Ildiè la carta d’ingresso peral G20 spiagge. Quello emerso è un dato che segna un +3.20% rispetto al 2023. "Il risultato emerso per l’estate 2024 è un risultato davvero importante – ha spiegato il sindaco di, Massimo Olivetti – I motivi che hanno consentito di raggiungere tale risultato sono tanti: aver fatto veicolare il nome diattraverso le radio e i media che si sono concentrati su eventi di caratura internazionale come il raduno della Harley Davidson, hanno sicuramente consentito di raggiungere una platea più vasta".