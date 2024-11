Notizie.com - In Libano è davvero cominciata la tregua dalla guerra? Msf: “Ambulanze attaccate e bruciate”

Leggi su Notizie.com

Inlatra Israele ed Hezbollah sembra sempre più appesa ad un filo: intanto molte persone stanno provando a tornare a casa.Nonostante il cessate il fuoco, inl’emergenza non è finita. Nelle zone colpite dal conflitto rimangono macerie, case distrutte,. A denunciarlo in queste ore è l’organizzazione Medici Senza Frontiere.Inla? Msf: “” (MSF FOTO) – Notizie.comNel governatorato della Bekaa e El Nabatieh, le cliniche mobili di Msf stanno fornendo assistenza medica, coperte, materassi e teli di plastica alle persone che stanno tornando nelle proprie case. “Macerie,, case e negozi distrutti. – ha detto Itta Merete Helland-Hansen, coordinatrice di progetto di Msf nella Bekaa – È quello che stanno trovando nell’area della Bekaa, in, i civili che stanno tornando nelle loro case nel sud e nell’est del Paese dopo l’inizio del cessate il fuoco“.