Il buongiorno all'Alighieri con la pianista Jin Ju

Domattina alle 11 la sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna accoglierà la celebrecinese Jin Ju, acclamata dalla critica mondiale fin dalla sua vittoria del terzo premio al concorso Cajkovskij di Mosca. Ottenuto il diploma e il Master al Conservatorio di Pechino, il Master all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, il diploma e Medaglia d’Oro in ’Professional Performance’ del Royal Northern Music College di Manchester, oltre al Cajkovskij, Jin Ju, originaria di Shanghai, è stata premiata in altri prestigiosi concorsi internazionali quali il Queen Elizabeth di Bruxelles. Si è esibita in alcune tra le più importanti sale da concerto, tra cui Konzerthaus di Berlino e Vienna, la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, il Palais de Beaux Arts di Bruxelles. Nel concerto di domani Jin Ju eseguirà i brani ’Romanze senza parole’ di Felix Mendelssohn, ’Pi-Huang’ di Zhang Zaho, ’The drum tower of Dong’ di Zou Xiang Pin, ’Ave Maria’ di Franz Schubert nella trascrizione di Franz Liszt, ’Danza sacra’ e duetto finale da Aida e Parafrasi da concerto dal Rigoletto, entrambi di Giuseppe Verdi nella trascrizione sempre di Franz Liszt.