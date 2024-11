Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Al Jazeera: “Israele torna a colpire la ong World Central Kitchen, uccisi 3 operatori”

sarebbeto ale ong internazionali. Cinque persone, tra cui treumanitari della “”, sono statia Khan Younis, nel sud di, secondo quanto riferisce Al. Secondo l’emittente del Qatar, almeno 23 persone sono state uccise dall’esercito israeliano nella Striscia dall’alba, di cui 17 aCity, una a Jabalia e cinque nel sud.L’esercito di Tel Aviv aveva colpito l’organizzazione già ad aprile, quando 7 persone che lavoravano per la ong statunitense fondata dello chef José Andres erano state uccise in un raid aereo dell’Israeli Air Force. “è sconvolta nel confermare che sette membri della nostra squadra sono statiin un attacco dell’Idf”, aveva comunicato in una nota la ong, aggiungendo che le vittime “provenivano da Australia, Polonia, Regno Unito, un cittadino con doppia nazionalità americana e canadese e un palestinese”.