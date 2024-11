Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Bayern Monaco Bundesliga 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, partita valida per la dodicesima giornata della. Big match di giornata e già fondamentale per i gialloneri e più in generale per chi insegue i bavaresi in classifica. La squadra di Kompany ha già 6 punti di vantaggio sulla seconda, mentre sono addirittura 10 quelli sul, che deve necessariamente provare a ottenere il bottino pieno davanti al suo pubblico. Ecco le scelte dei due allenatori.: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Nmecha, Guirassy, Grob, Beier, Sabitzer, Ryerson, Gittens: Neuer, Upamecano, Minjae, Kimmich, Goretzka, Kane, Sané, Davies, Laimer, Tel, MusialaSportFace.