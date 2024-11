Lanazione.it - Firenze, la scuola del cuoio chiude l’anno con un fatturato record. Premio ai dipendenti

, 29 novembre 2024- Ladeldiarchivia il 2024 con unsuperiore rispetto all'anno precedente per un incremento del +25% e un significativo indice Ebitda di 1495,517. Un anno dache la Famiglia Gori ha deciso di condividere con i 35riconoscendo a tutti unproduzione di 2.500 euro netti , erogato nella busta paga di dicembre . "Questo successo, in un momento difficile per il settore, lo dobbiamo all'impegno e alle prestazioni dei nostri maestri artigiani e a tutti coloro che ogni giorno lavorano insieme a noi sentendosi parte di una squadra. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito insieme a loro." A incidere sulla crescita sono stati soprattutto la presenza dei clienti stranieri, tra i quali al primo posto si registrano gli Stati Uniti, disposti ad attendere quasi sette mesi pur di avere una borsa in pelle toscana, fatta a mano a, e personalizzata, potendo scegliere colore, impunture, accessori e fodere interne.