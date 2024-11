Lanazione.it - Festa della Toscana: dibattiti ed eventi per ricordare l'abolizione della pena di morte

Firenze, 30 novembre 2024 - Una giornata ricca diper la “”. L’iniziativa è nata venticinque anni fa per celebrare l’anniversario dell’di, avvenuta il 30 novembre 1786, per decisione del granduca Pietro Leopoldo, il cui ologramma ha aperto ieri le celebrazioni. Quest’anno, laè stata dedicata al tema “, terra di genio e innovazione” percome i passi avanti a livello tecnologico possano assicurare anche benefici in termini di diritti e benessere. Ad aprire il cartellone, la seduta solenne del Consiglio regionale al cinema La Compagnia di Firenze, con i sindaci toscani, i componenti del Parlamento regionale degli studenti e tanti ragazzi. Dopo il preludio musicale di Giulia Mazzoni, hanno preso la parola: Paolo Galluzzi, storicoscienza di fama internazionale e membro dell’Accademia dei Lincei e dell’Accademia Reale svedese e Sabina Nuti, rettriceScuola Superiore Sant’Anna di Pisa.