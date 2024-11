Ilfoglio.it - Donne e bambini presi in mezzo al mare, gli altri fra le onde. Questa è la Guardia costiera libica

Ieri guardavo il padre del giovane Ramy, il signor Yehia Elgaml, che diceva bruscamente “basta violenza, basta vendetta, Ramy non vuole questo. Vogliamo solo sapere la verità”. E poi diceva che suo figlio sarebbe stato sepolto a Milano, perché era italiano, “e si sentiva italiano, si sentiva milanese”. (Come Stendhal, mi sono detto). La notizia associata era l’invio di 600 “aggiuntivi” agenti di polizia: il ministro Piantedosi teneva a precisare che la decisione era stata presa “prima”. Prima dunque della morte di Ramy e degli 8 ultimi chilometri della sua vita e della fiaccolata annunciata al Corvetto, prima di tutto insomma. L’invio straordinario di 600e uomini della polizia per il ragazzo Ramy sarebbe infatti sembrato troppo. Subito dopo il telegiornale notturno che guardavo parlava di un avvenimento che faceva pensare, e sperare, di aver sentito male.