Cosa mi ha appena scritto Carlo Ancelotti | Real Madrid un clamoroso sms in diretta

sta vivendo uno dei periodi più difficili da quando siede sulla panchina più prestigiosa del mondo. Il, nonostante l'acquisto del fenomeno francese Kylian Mbappé, sta faticando in Spagna e in Europa. E come sempre in questi caso il colpevole numero uno è l'allenatore. Anche se la passata stagione ha portato il club ancora una volta sul tetto d'Europa., nonostante la sua vastissima esperienza, sta sentendo sulle proprie spalle, la pressione data dai cattivi risultati. E, durante la trasmissione spagnola El Larguero su Cadena SER, ha mandato un messaggio a un giornalista con l'intento di farglielo leggere in. "Gli ho mandato un messaggio questo pomeriggio e gli ho parlato", ha spiegato Alberto Cerutti durante lo show. "Gli ho detto che Cadena SER mi avrebbe chiamato e lui mi ha detto di dirvi che nella finale di Champions League, a Monaco sarà presente il", ha aggiunto il giornalista.