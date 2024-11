Spettacoloitaliano.it - Come finisce Falla Girare: finale spiegazione del film di Giampaolo Morelli

Leggi su Spettacoloitaliano.it

, trama e” è una commedia italiana del 2022 diretta da. Ilè interpretato dallo stesso, insieme a Laura Adriani, Giovanni Esposito e Francesco Di Leva. La trama ruota attorno a un gruppo di amici che si ritrovano invischiati in una serie di situazioni comiche e caotiche mentre cercano di risolvere una sfida misteriosa e non convenzionale.? A seguire, la trama, ile ladeltrama completaIn un futuro prossimo, circola un virus che non attacca gli esseri umani ma le piante di canapa. È così che la cannabis, flagellata dal virus, non esiste più e il suo epilogo nel mondo di oggi sembra aver messo fine anche a ogni tipo di libertà e soprattutto di felicità.