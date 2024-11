Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: addii clamorosi in vista per fare cassa

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildellacontinua a concentrarsi sugli innesti, la cui necessità si fa sempre più evidente a causa di una lunghissima serie di infortuni che privano Thiago Motta di ben 7 pedine indei prossimi impegni di campionato e coppe. Al netto dei possibili rientri (quelli di Vlahovi? e Douglas Luiz sembrano essere i più imminenti, ma difficilmente ci saranno domenica a Lecce), i bianconeri hanno bisogno di un difensore capace di giocare sia da centrale, dove va rimpiazzata una colonna del calibro di Bremer, sia da terzino, dove Cabal ha lasciato vuoto uno slot. Ma nonostante Giuntoli smentisca categoricamente dicendo che a gennaio il rientro di Milik allungherà la coperta in attacco, i piemontesi si stanno anche guardando attorno per trovare un vice-Vlahovi?. Per trovare questi due elementi, però, servono soldi.