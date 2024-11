Oasport.it - Biathlon, la Norvegia beffa la Francia nella staffetta mista di Coppa del Mondo. Italia quinta a Kontiolahti

Si chiude a, in Finlandia, la prima giornata della tappa inaugurale delladel2024-2025 disi classifical’di Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel,gara vinta dalladavanti allaed alla Svezia.La vittoria va alladi Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Johannes Dale-Skjevdal e Vebjoern Soerum, che utilizza 10 ricariche e si impone con il crono di 1.09.59.6, andando are nel finale ladi Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Eric Perrot ed Emilien Jacquelin (4 ricariche), bruciata all’arrivo per appena 0.8.Gradino più basso del podio per la Svezia di Anna Magnusson, Elvira Oeberg, Jesper Nelin e Martin Ponsiluoma, che utilizza 7 ricariche e chiude a 21?5 dalla vetta.