Albero caduto nel campus di Fisciano: grave un 25enne

Tempo di lettura: 2 minutiÈ ricoverato in terapia intensiva al “Ruggi” di Salerno ilrimasto ferito neldidell’Università di Salerno in seguito al crollo di un pino alto 15 metri. Il giovane, residente ad Eboli, è rimasto incastrato sotto l’, riportando lesioni multiple.Meno gravi le condizioni di un 20enne di Altavilla Silentina e di un 48enne originario di Somma Vesuviana. In ospedale, per sincerarsi delle loro condizioni, si è recato anche il rettore Vincenzo Loia, oltre ad alcuni docenti del Tfa, percorsi di specializzazioni per le Attività di Sostegno. Oggi, infatti, l’Ateneo di Salerno ospitava centinaia di partecipanti ai percorsi formativi post-laurea.Il fatto è acintorno alle 13.40, orario in cui molti dei presenti erano a mensa per la pausa pranzo.