Unahotels, un colpo clamoroso!. Ingaggiato Faried, ex asso Nba

di Francesco Pioppi ‘Manimal’ è pronto sbarcare al ‘Palabigi’. Sì, avete capito bene: Kenneth– veterano Nba e campione del mondo con Team Usa nel 2014 – è un nuovo giocatore della Pallacanestro Reggiana. Il gm Coldebella lo ha messo sotto contratto fino al termine della stagione e prenderà il posto di Gombauld che domenica, contro Scafati, giocherà l’ultima gara in maglia. Centro di 203 centimetri per 99kg, classe ‘89, venne scelto con la 22esima chiamata al draft 2011 dai Denver Nuggets e da quel momento si è poi costruito una solida carriera tra i pro americani (quasi 500 gare a 11,4 punti e 8,1 rimbalzi di media) entrando nel cuore dei tifosi per l’energia che ha sempre messo nei pressi del ferro, ma anche a tutto campo. "Sono davvero emozionato di poter proseguire la mia carriera in Italia ed avere l’opportunità di mostrare tutte le mie abilità con la maglia di Reggio – queste le prime parole di ‘Manimal’ che indosserà la canotta numero 35 – Questa squadra ha una grande cultura e i suoi tifosi, da quel che ho saputo, partecipano con enorme energia alle partite.