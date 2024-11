Iodonna.it - Una dolce nonnina, con una voce rassicurante, pronta a chiacchierare amabilmente di gatti e lavori a maglia, è l'immagine che proietta Daisy ai truffatori che la contattano, ignari di avere a che fare con un'IA sofisticata. Il suo obiettivo è intrappolarli in conversazioni interminabili

Niente più ferma ormai l’intelligenza artificiale, la nuova tecnologia sta rapidamente emergendo come strumento potente, capace di rivoluzionare diversi settori. Ma, mentre alcuni ne temono risvolti negativi, altri ne celebrano il potenziale per migliorare la nostra vita. Un esempio concreto di come l’AI possa essere utilizzata per il bene comune arriva dal Regno Unito dove, per combattere le truffe telefoniche ai danni degli anziani, hanno creato. Black Friday, i consigli per evitare le truffe e non spendere un patrimonio X Nonna, l’intelligenza artificiale che scopre le truffe telefonicheQuesta AI sviluppata da Virgin Media O2, è in pratica una, con unacalda edi