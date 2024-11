Lortica.it - Un “torpedone” da Serie A: ecco il nuovo pullman dell’Arezzo!

L’Arezzo Calcio si fa bello per le trasferte! Questa mattina, presso la Romana Diesel, concessionaria europea del gruppo Iveco, il presidente Guglielmo Manzo ha svelato ilfiammantedella squadra. Un vero gioiello su quattro ruote, pronto a portare i giocatori amaranto con stile e comfort.Manzo non si è fatto mancare nulla: dopo aver brindato con i titolari dell’azienda e regalato una maglia ufficiale della squadra, ha testato di persona i 53 sedili nero amaranto in ecopelle e tessuto tecnico, e si è concesso una foto ricordo al volante, con tanto di sorriso smagliante.Il, un elegante New Evadis lungo 12 metri, è un trionfo di praticità e orgoglio cittadino. La fiancata destra sfoggia lo skyline di Arezzo con la scritta “1923”, mentre quella sinistra riporta l’inconfondibile “SS Arezzo”.