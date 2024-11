Inter-news.it - UFFICIALE – Settlement Agreement Uefa raggiunto! Nota dell’Inter

L’Inter ha annunciato di averl’obiettivo delcon la. Ladel club a spiegare l’importante traguardo.RISULTATI ECONOMICI – Oggi l’Inter ha annunciato i risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. relativi al trimestre 1 Luglio 2024-30 Settembre 2024 in una conferenza telefonica, con i propri soci. Il club nerazzurro ha aggiornato sui conti del club, sulle entrate dae Serie A, nonché sulle ricche sponsorizzazioni. Importante la sottolineatura legata al famoso, ossia l’ accordo transattivo con laimpegnandosi a mantenere sotto controllo il costo della rosa e il bilancio. Viale Liberazione annuncia di averl’obiettivo preposto.-Inter, obiettivocon laOBIETTIVO– Di seguito ladove si legge il grande obiettivodal club di Viale della Liberazione: “Per quanto riguarda i ricavi, sottolineiamo infine che, sulla base dei risultati consolidati del gruppo per l’anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2024, prevediamo di aver nuovamentel’obiettivo finanziario stabilito dal