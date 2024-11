Gaeta.it - Trento: indennità mensile da mille euro per i medici nelle aree disagiate

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa arriva dalla Giunta provinciale di, che ha deciso di riconoscere un’diaidi assistenza primaria operanti nei Comuni classificati come zone. Questa misura mira a garantire un supporto concreto a quei professionisti che operano in territori con sfide demografiche e geografiche particolari, assicurando così una continuitàcure per la popolazione. Dettagli dell’e implementazioneLa delibera che istituisce questo sostegno economico è stata recentemente approvata e prevede che l’venga erogata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. L’inizio dell’erogazione coinciderà con la data di approvazione dell’Accordo integrativo provinciale, fissata per il 21 giugno 2024.