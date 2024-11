Trema ancora l’Italia forte scossa di terremoto magnitudo 4 2 | i cittadini scendono per strada

Leggi su Dayitalianews.com

torna are, questa volta in Calabria, precisamente a Cosenza dove si è registrata unadidi4.2 che è stata avvertita piuttosto chiaramente anche nelle aree limitrofe intorno alle 00:54. Come registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è stato localizzato a 2 chilometri a est di Mangone, in provincia di Cosenza, ad una profondità di 20 chilometri.Residenti svegliati dalnel cuore della notteIlè stato avvertito piuttosto chiaramente anche in altre zone della Calabria come Vibo Valentia, Lamezia Terme e Catanzaro e i residenti, dopo aver avvertito la, si sono riversati sui social per avere una “conferma” da parte degli altridell’avvenuto. Alcune persone hanno preferito scendere in, passando fuori la notte.