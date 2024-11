.com - Terza Categoria / Sedicesimi Coppa Marche: Largo Europa, Maiolati Pianello e Serra Volante volano agli ottavi di finale

Ilsupera all’inglese il Real Sassoferrato, ilrischia grosso ma passa per i gol in trasferta contro la Junior Osimana e allabasta il pareggio: i risultati deidi ritornoVALLESINA, 29 novembre 2024 – Siamo ufficialmente entrati nella fase più calda delladi, con lo scorso mercoledì che ha visto svolgersi il ritorno deidi, una bella serata di calcio anche in mezzo alla settimana che ha decretato le qualificate.Sono state infatti ben tredici le partite di ritorno disputate, a cui fanno eccezione Morrovalle-Urbanitas Apiro (rimandata per l’impegno in campionato degli ospiti) e Valle Del Giano-Splendorvitt Loreto (stesso discorso per gli ospiti), con le due sfide che vedono coinvolte due squadre del girone C rimandate alla prossima settimana.