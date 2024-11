Lanazione.it - Sorprese fuori stagione. Omaggio a Glauco Mauri

Dopo l’esordio con il ‘tutto esaurito’ di ’Il bar sotto il mare’, il Teatro Manzoni di Calenzano propone due appuntamentiper questo fine settimana. Stasera (ore 21,15) è previsto ’Cirano. di Bergerac’ di Teatro Instabile: una messinscena, dal ritmo serrato e travolgente, interamente in rima, tratta dal capolavoro di Rostand, impreziosita da una scenografia che ci riporta alla commedia dell’arte ed alle compagnie di girovaghi ormai scomparse. Sul palco sei attori: Aldo Sicurella, che cura anche la regia, Monica Pisano, Marta Proietti Orzella, Jan Maccioni, Stefano Corda. Il secondo spettacolo, domani sempre con inizio alle 21,15, sarà invece una un mese dalla sua scomparsa. In questo momento infatti la CompagniaSturno e il suo direttore artistico Andrea Baracco ricordano il grande attore con letture-spettacolo in tutta Italia.