Serie C 2024 25 | risultati e classifiche

e leaggiornate dei tre gironi della/25. Al via una nuova stagione della terzanazionale, come di consueto divisa nei tre gironi A, B e C: andiamo a scoprire punteggi e marcatori, assieme alle graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quello che succede nel campionato. In palio, a fine stagione, 4 promozioni per laB. Di seguito Sportface.it vi propone igiornata per giornata e leaggiornata della nuova/25, nuovamente ribattezzataC Now per motivi di sponsorizzazione.Girone APadova 41Vicenza 37Feralpisalò 32Trento 29Alcione 29Atalanta U23 26Lumezzane 25Novara 24Renate 24Albinoleffe 21Virtus Verona 20Lecco 19Giana Erminio 18Pro Patria 15Arzignano 15Caldiero 15Pro Vercelli 15Pergolettese 13Clodiense 9Triestina 6 (-1)Girone BPescara 36Ternana 33 (-2)Virtus Entella 33Torres 29Vis Pesaro 26Arezzo 25Pianese 24Campobasso 23Pineto 23Gubbio 21Rimini 21Carpi 18Perugia 18Lucchese 17SPAL 17 (-3)Ascoli 15Pontedera 13Milan Futuro 12Sestri Levante 12Legnago 9Girone CBenevento 33Cerignola 29Monopoli 28Picerno 25Potenza 25Avellino 25Crotone 25Trapani 24Catania 24 (-1)Giugliano 24Sorrento 24Cavese 20Team Altamura 19Foggia 17Casertana 16Latina 14Messina 13Turris 11 (-5)Juventus NG 8Taranto 3 (-10)Prima giornataGirone AFeralpisalò-Novara 0-0Albinoleffe-Caldiero Terme 2-3 (12?, 62? Cazzadori, Longo 45+4?, 46? Zanini, 90+1? Furini)Atalanta U23-Alcione 1-2 (8? Invernizzi, 47? Vavassori, 79? Bagatti)Triestina-Arzignano 3-0 (60? Correia, 63? Vertainen, 68? Assys (R))Virtus Verona-Lumezzane 0-1 (19? Pannitteri)Lecco-Clodiense 1-0 (75? aut.