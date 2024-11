Nerdpool.it - Senna – la Serie TV è già un successo: in arrivo il film su Rossi e Marquez?

Uscita da poche ore, laTv su AyrtonDa Silva sembrerebbe aver già convinto gli spettatori più esigenti in termini di accuratezza sportiva e storica, piuttosto soddisfati della meticolosa ricostruzione della carriera del talento brasiliano scomparso prematuramente nel 1994. Al netto delle numerose riserve sollevate nel corso della nostra recensione – riguardanti quasi esclusivamente la qualità della narrazione e mai l’efficacia e la bontà della ricostruzione storica -, non dubitiamo che la miniideata e diretta da Vicente Amorim possa solleticare la nostalgica passione di chi ha vissuto gli anni della controversa rivalità con Alain Prost e dello sfortunato incidente che nel 1994 privò il mondo del miglior pilota dell’epoca (per alcuni di sempre). Il prevedibiledellatra gli appassionati, tuttavia, sembrerebbe aver alimentato ulteriormente le richieste di chi, oltre allasu, sogna da anni la narrazione audiovisiva di altre leggendarie carriere del motorsport.