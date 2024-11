Unlimitednews.it - Sciopero, Bombardieri “40 piazze piene e Governo dovrebbe riflettere”

Leggi su Unlimitednews.it

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il tema dei salari, la questione economica, le persone normali che vivono di stipendio, che vivono con le pensioni, arrivano con difficoltà alla fine del mese: e questo deve essere un problema centrale nel confronto con il”. A dirlo è il segretario generale della Uil, Pierpaolo, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della manifestazione indetta da Cgil e Uil nel giorno dellogenerale per protestare contro le misure previste nella manovra di bilancio. “Avevamo chiesto di detassare gli aumenti contrattuali, di parlare di contrattazioni di secondo livello, per parlare di competitività in questo Paese – aggiunge-. E poi servizi, la sanità, i contratti dei lavoratori che operano in questi settori e che perdono spesso anche la vita per salvare quella degli altri e per garantire servizi pubblici dignitosi.