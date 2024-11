Thesocialpost.it - Rai, nuovo sgambetto della Lega a Forza Italia: il centrodestra è sempre più spaccato

Si apre uncapitolo di tensioni all’internomaggioranza, dopo il dibattito sul ridimensionamento del canone Rai. Tracontinuano a emergere dei contrasti. A prendere la parola è Stefano Candiani, esponente leghista e primo firmatario di una proposta di legge che mira a incrementare di un punto percentuale il limite pubblicitarioRai, mentre prevede una diminuzione annuale del 20% del canone.Leggi anche: Bancomat e pos in tilt, colpa. dei tubi del gas! Tutto vero, ecco perchéCandiani sottolinea: “La proposta di legge riguardante i limiti pubblicitari è ancora attiva e mira a sollevare gradualmente glini da un canone ritenuto impopolare, consentendo al contempo opportunità di sviluppo per la Rai stessa. È già stata presentata e, come ogni proposta di legge, sarà discussa quando ci sarà la volontà politica per farlo.