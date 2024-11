Problemi con i pagamenti Pos e bancomat | cosa sta succedendo e quali sono i tempi di risoluzione?

Leggi su Dayitalianews.com

Dalla tarda mattinata di ieri, giovedì 28 novembre, persistono ilegati aielettronici con il Pos, le carte di credito e di debito, ma anche ai prelievi alin Italia e in Europa.con idigitali. La causa? Danni ad un’infrastruttura fisicaLa Banca d’Italia sta monitorando la situazione e, secondo un comunicato rilasciato dall’istituto, il guasto sarebbe da attribuire ad alcuni danni rivelati in un’infrastruttura fisica. Il fornitore sta lavorando per contenere i danni sul funzionamento dell’infrastruttura e i malfunzionamenti sui servizi.Dalle notizie giunte finora una parte dei servizi di pagamento digitali è stata attivata, ma persistono ancora delle criticità per quanto riguarda il pagamento con alcune carte di credito e di debito.