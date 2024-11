Lanazione.it - Pisa, il cordoglio dei carabinieri per i lutti dell'ultimo anno

Leggi su Lanazione.it

, 29 novembre 2024 -da parte deI socia sezione "Vittorio Bellipanni"'Associazione Nazionalediper la catena diche ha colpito le cariche associative del Sodalizio e di soci simpatizzanti. Circa unfa, infatti, la scomparsa del generale di brigata Giuseppe Pagot, più volte consiglierea "Bellipanni", punto di riferimento associativo e già comandante del Gruppo squadronia cavallo del 4° reggimento, attivo nella Federazione italiana sport equestri, competente e preciso presidente di giuria, grande appassionato di ippica sportiva. Poco dopo, il triste epilogo per l'amata moglie, la signora Arabella, socia simpatizzantea sezionena'Anc. Lo scorso 28 ottobre è venuta a mancare dopo lunga malattia senza cura , la figlia Stefania, tenente veterinario dei Lancieri di Montebello, socia sezionale, che condivideva con la sua amatissima famiglia, la grande passione per l'ippica e per il cavallo nel cui ambito era esperta del benessere sportivo.