Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle il girone d’andata si chiude in casa del Pressano

Fahmi Hammouda sfida suo fratello Hatem, in forza nel club trentino: “Una partita parecchio speciale. Ci giochiamo punti importanti”, 29 novembre 2024 – Lavuolere ildi andata in maniera positiva.permettendo, ecco il nome della prossima avversaria. La tredicesima giornata di Serie A, l’ultima che precede il giro di boa, prevede una trasferta lunga e ostica per i ragazzi guidati da coach Andrea Guidotti. Si torna in azione sabato, al PalaVis di Lavis (TN), a partire dalle ore 18,30. Contesa visibile in diretta streaming (canale YouTube della Federazione).Fahmi Hammouda analizza il passo falso interno con l’Eppan di sabato scorso: “Si trattava di una gara troppo importante, che abbiamo affrontato molto bene durante la prima frazione.