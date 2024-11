Quotidiano.net - Ong, 238 uccisi in 48 ore di offensiva filo-turca contro Aleppo

Sono quasi 240 le persone uccise in 48 ore dimilitare delle forze-turche nella Siria nord-occidentaleil bastione governativo, russo e iraniano di. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui la maggior parte deglisono uomini armati delle varie fazioni in lotta mentre i civili, tra cui donne e bambini, sono circa 20. L'aviazione militare russa è tornata in azione stamani in Siria bombardando forze locali e straniere-turche che da due giorni hanno lanciato un'a sorpresae la sua regione. Lo riferiscono media siriani, secondo cui i jet di Mosca hanno bombardato Khan al Asal, località alla periferia occidentale die punto più avanzato dell'delle forze cooptate da Ankara.