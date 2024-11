Unlimitednews.it - Negli stabilimenti BMW la guida autonoma è già realtà

ROMA (ITALPRESS) – Se lalungo le strade di tutti i giorni arriverà in un futuro molto prossimo, quella delle auto prodotte all’interno deglidel Gruppo BMW è già. Il marchio dell’elica blu sta promuovendo infatti la digitalizzazione e l’automazione dei suoi processi di produzione nell’ambito delle BMW iFactory. Dal 2022 l’azienda sta testando il sistema automatizzato l’Automated Driving In-Plant per i nuovi veicoli nel suo più grande stabilimento europeo, a Dingolfing. Dopo aver ottenuto la certificazione CE, il progetto pilota sta ora passando alla produzione in serie. Oltre a Dingolfing, anche Lipsia è attualmente abilitata a implementare il progetto nella produzione in serie. Altrinella rete di produzione del gruppo seguiranno gradualmente.