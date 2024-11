Lanazione.it - Museo sempre più ricco. Donata opera di Cooper

Leggi su Lanazione.it

Colori, opere e allegorie unici al mondo. Come unici sono gli spazi che ospitano e raccontano, tra gli hangar e le sale espositive del, la storia, la manovalanza e gli artigiani di una manifestazione, come il Carnevale, che da 150 anni dà forma, e contenuto, alla società, rispecchiando modellando e arricchendo i tempi che passano. Così come si arricchiscono, con nuovi allestimenti, scoperte e donazioni, grazie alla cura e ricerca della presidente della Fondazione, Marialina Marcucci, Roberta Martinelli, Lucia Maffei, Pierluigi Da Prato e Andrea Mazzi, quelle stanze che ripercorrono la vita del Carnevale e dei suoi ideatori. Dalla storia del Carnevale, al primo piano, che parte dal 1873, arricchita da elementi, come un nuovo esempio di foulard Hermes dedicato ad Arlecchino, e manifesti restaurati, alla galleria oblò, con costumi, arte contemporanea e un’esposizione di opere concesse dalla Fondazione Bonetti e curata da Paolo Riani.