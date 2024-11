Ilgiorno.it - Monza, l’opera lirica entra in ospedale: “La musica ha un ruolo terapeutico, allevia lo stress”

– L'operatra le corsie d’. Succede a, dove prende il via un progetto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, nato da un'idea di Edoardo Vittorio Agnelli, in collaborazione con l'Associazione Etta e Paolo Limiti. Oggi il tenore Giorgi Gelashvili e il soprano Maria Krylova sonoti in Ematologia, guidati dal professor Carlo Gambacorti Passerini, per far ascoltare ai pazienti brani de La Boheme, della Tosca, della Turandot, scelti per commemorare Giacomo Puccini nel centesimo anniversario della morte. In repertorio anche classici intramontabili come 'Non ti scordar di me', 'Volare', 'Mamma', 'O sole mio'. Sfarzosi ed eleganti i costumi in scena per riproporre la raffinatezza e la stessa grazia che si riserva agli spettatori a teatro. Duplice l’obiettivo del progetto: la promozione della salute psicologica e la divulgazione della culturale