Ilgiorno.it - Milano, ritorna il Bazar di Natale della Scuola Rudolf Steiner

- Ladi via Clericetti aapre nuovamente le porte per l’evento più speciale dell’anno: il tradizionaledi, un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nell’atmosfera incantata del periodo natalizio. Quest’anno ilsi terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle ore 10 alle ore 17, presso la storica sede, trasformata per l’occasione in un piccolo villaggio delle meraviglie. Ogni angolo racconta una storia e ogni dettaglio parla di cura, creatività e calore. Ildinon è semplicemente un mercatino natalizio, ma una vera e propria immersione in profumi, musiche, colori, forme e materiali che caratterizzano questa festività, secondo lo stilepedagogia Waldorf. I visitatori potranno curiosare tra le bancarelle che propongono creazioni artigianali, fatte a mano con amore da genitori, insegnanti e studenti, giocattoli in legno, decorazioni natalizie, capi in lana e in feltro, libri e tante altre idee regalo uniche.