Mercatino di Natale per costruire scuole in Etiopia

Sabato 30 novembre (10-13 e 15-19.30) e domenica primo dicembre (15-19.30) nei locali della parrocchia di Santo Stefano in via Santo Stefano a Pisa, si terrà la vendita straordinaria di beneficenza. Oggetti da regalo, artigianato artistico, porcellane, argenteria e abbigliamento vintage a prezzi irrinunciabili. Sarà offerto un brindisi a chi visiterà questosolidale. Il ricavato della vendita sarà devoluto alla costruzione della scuola nel villaggio di Gununo in, uno dei progetti dedicati alla memoria della piccola Marianeve. Un’iniziativa organizzata dal Gruppo Missioni in Africa (Gma). Un’occasione per stare iniseme e per fare beneficenza. Sono molte legià realizzate nel nome della dolcissima Marianeve. Wasserà, Bitena, Mayo Koyo (qui anche la biblioteca), Taba Sabore e Bukema che è stata inaugurata proprio tre giorni fa.