Ilfattoquotidiano.it - L’Ue continua a comprare armi israeliane (anche quelle testate sui civili a Gaza): a metà 2024 l’Italia ha importato quanto tutto il 2023

Da ottobrea oggi molta attenzione è stata data all’export di materiale bellico dala Israele, ma il nostro Paesea importaree munizioni dalle aziende. Roma è generalmente un grandere di prodotti militari made in Israel, più che un esportatore. Come riportato dai dati della Relazione rilasciata annualmente dal governo, le importazioni definitive di materiale militare da Israele hanno raggiunto un valore di 31 milioni nel, in netto aumento rispetto ai 9 milioni dell’anno precedente. In particolare,importa fucili d’assalto per le forze speciali, velivoli spia, droni e munizioni per carri armati Ariete e per i blindati Centauro. In confronto, l’export verso Israele nelè stato di “soli” 10 milioni, nettamente inferiore rispetto ai dati dell’import per lo stesso periodo.