LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si inizia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:05è rimasto sorpreso, perché ha già usato cinque minuti e siamo alla terza mossa, sta cercando di capire cosa fare. Ci sono almeno cinque o sei continuazioni valide da qui.10:02 1. Cf3 d5 2. e3 Cf6 3. b3. Decisamentenon gioca qualcosa di realmente comune, però questa è nota per essere un’arma di Hikaru Nakamura, che oltre a essere popolarissimo su Twitch per mille e una ragioni è anche il numero 3 dell’attuale ranking. In ogni caso siamo rimasti nell’arco dell’Apertura Réti; 1. Cf3 è la terza maniera più popolare dire dopo e4, d4.10:00 Si comincia e c’è subito 1. Cf3 da parte di! 1. d5 per, vedremo se si rimane nel solco della classica “apertura Réti”, quella che poi di solito èa giocare.