L’Italia riafferma il suo primato nella cultura mondiale

Nel panorama del turismolesi erge come faro indiscusso dell’arte e della storia. Il recente report del Ministero dellaha svelato dati straordinari che testimoniano una ripresa senza precedenti del settore turistico-le nel 2023, con numeri che raccontano non solo statistiche, ma storie di bellezza millenaria e fascino intramontabile.Roma: la Città Eterna guida la classificaIl Colosseo domina incontrastato le classifiche con un record di 12,3 milioni di visitatori. L’Anfiteatro Flavio, come viene ufficialmente chiamato, ha beneficiato di significativi interventi di modernizzazione, inclusi percorsi accessibili e innovative esperienze in realtà aumentata. Il Pantheon, con i suoi quasi 5,2 milioni di visitatori, continua a incantare grazie alla sua maestosa cupola in calcestruzzo non armato, ancora oggi la più grande al mondo nel suo genere.