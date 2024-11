Ilrestodelcarlino.it - L’intelligenza artificiale aiuta a trovare le più piccole lesioni al colon

Modena, 29 novembre 2024 – La stessa tecnologia, del più alto livello attualmente sul mercato, dotata di intelligenzae video con risoluzione in 4K, disponibile in tutti e quattro gli ospedali dell’Ausl di Modena, ovvero Mirandola, Carpi, Vignola e Pavullo, e nella Casa della Comunità di Castelfranco Emilia. Un investimento da oltre 2 milioni di euro, per mettere a disposizione dell’équipe della Struttura complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, diretta da Mauro Manno, cinque videone endoscopiche. Intelligenzae diagnosi per prevenire il tumore Ilricostruito in 3D Screening tumoree intelligenzaLa tecnologia al servizio della salute Intelligenzae diagnosi per prevenire il tumore Le strumentazioni tecnologiche di ultima generazione consentiranno di affinare ancora di più la qualità diagnostica in occasione di esami fondamentali come gastroscopie escopie, che siano primi esami, di follow-up o di screening: grazie all’apposito modulo presente nelle cinque videone,contribuisce in maniera determinante nel supportare lo specialista ad individuare leprecancerose che potrebbero trasformarsi in neoplasie.