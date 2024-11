Sport.quotidiano.net - L’Ascoli vuole continuare la risalita. In Sardegna serve un’altra vittoria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà un ambiente decisamente caldo quello che troveràdomenica a Sassari. La Torres, reduce da tre sconfitte consecutive, due in campionato contro Virtus Entella in casa e Spal in trasferta, e mercoledì in Coppa sempre in casa, contro il Milan Futuro, non attraversa certo un momento entusiasmante. Anzi. L’allenatore Alfonso Greco è ‘sulla graticola’ e solo unacontrolo salverà da un esonero che pareva già deciso nell’immediato dopo gara contro il Milan Futuro. I bianconeri di Mister Mimmo Di Carlo dall’altra parte arrivano a questo delicatissimo match, rinfrancati dallacontro il Gubbio. Unapiù netta dello striminzito 1-0 conquistato su autogol, perché la rete annullata a Corazza per sospetto fuorigioco e il gol-non gol salvato nei pressi della linea dal portiere umbro, potevano dare più consistenza ad un successo sicuramente meritato.