Kraven il Cacciatore | Nuovi poster dal film Marvel

A poche settimane dall’esordio in sala, il nuovo cinecomic/Sony “il” torna protagonista in rete grazie al lancio di una serie di.I vari artwork promozionali riguardano le varie catene cinematografiche americane (CineMark, IMAX, D-Box, 4DX e ScreenX), e mostrano il violento anti-eroeinterpretato per l’occasione da Aaron Taylor-Johnson. Nel cast, inoltre, figurano anche Russell Crowe e Christopher Abbott, attore prossimamente impegnato come protagonista principale in Wolf Man, il nuovodedicato al celebre mostro della libreria Universal.Va ricordato, infine, che la MPAA ha valutatoilcon il più alto rating (R-Rated) a causa della sua natura violenta.ilVenom: The Last Dance La Nostra Recensioneile le note di produzioneIlè stato diretto da J.